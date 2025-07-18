18.07.2025
Смотреть онлайн Laura Brunkel - Eva Marie Voracek 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Laura Brunkel — Eva Marie Voracek . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Laura Brunkel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Laura Brunkel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Laura Brunkel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Laura Brunkel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Laura Brunkel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Laura Brunkel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Laura Brunkel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Laura Brunkel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Laura Brunkel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Laura Brunkel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Laura Brunkel - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
59%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
