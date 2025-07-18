18.07.2025
Смотреть онлайн Pel/Vasser - Jeran/Vetrih 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica MD: Pel/Vasser — Jeran/Vetrih . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
ITF M15 Nova Gorica MD
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Pel/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Pel/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Pel/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Pel/Vasser - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Pel/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Pel/Vasser - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
61%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
14%
Комментарии к матчу