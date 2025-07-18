18.07.2025
Смотреть онлайн Петра Седлакова - Anastasiya Konstantinovna Soboleva 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Петра Седлакова — Anastasiya Konstantinovna Soboleva . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Петра Седлакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
57%
62%
Реализация брейк - пойнтов
44%
60%
