18.07.2025
Смотреть онлайн Анна София Санчез - Самсон Лаура 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Анна София Санчез — Самсон Лаура . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
54%
47%
Реализация брейк - пойнтов
60%
60%
