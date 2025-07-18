Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Hopper/Jones - Ivanov/Tiukaev 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF М15 Монастир - МП: Hopper/JonesIvanov/Tiukaev . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF М15 Монастир - МП
Hopper/Jones
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Ivanov/Tiukaev
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hopper/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Hopper/Jones - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Hopper/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Hopper/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ivanov/Tiukaev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Hopper/Jones - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Hopper/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Hopper/Jones - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Hopper/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Hopper/Jones - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ivanov/Tiukaev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ivanov/Tiukaev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ivanov/Tiukaev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Hopper/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ivanov/Tiukaev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Hopper/Jones - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Hopper/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
42%
50%
Комментарии к матчу
