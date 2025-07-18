18.07.2025
Смотреть онлайн Камило Уго Карабелли - Филип Мизолич 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Камило Уго Карабелли — Филип Мизолич, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:55 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
ATP Бастад
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Камило Уго Карабелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Камило Уго Карабелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Камило Уго Карабелли
Филип Мизолич
0 побед
1 победа
0%
100%
21.10.2025
Камило Уго Карабелли
0:2
Филип Мизолич
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
79%
65%
Реализация брейк - пойнтов
42%
50%
Комментарии к матчу