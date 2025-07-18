18.07.2025
Смотреть онлайн Виктория Мулвилле - Кира Павлова 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Виктория Мулвилле — Кира Павлова . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кира Павлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Мулвилле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кира Павлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Мулвилле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
39%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
