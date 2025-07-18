18.07.2025
Смотреть онлайн Юфеи Рен - Сакура Хосоги 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Юфеи Рен — Сакура Хосоги . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сакура Хосоги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Сакура Хосоги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сакура Хосоги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
47%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу