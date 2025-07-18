18.07.2025
Смотреть онлайн Chenting Zhu - Yeon Woo Ку 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Chenting Zhu — Yeon Woo Ку . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Chenting Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Chenting Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
56%
61%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
