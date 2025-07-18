18.07.2025
Смотреть онлайн Ganta/Masabayashi - Delaney/Taguchi 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Ganta/Masabayashi — Delaney/Taguchi . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(6:3, 6:7, 0:1)
(6:3, 6:7, 0:1)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
92%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу