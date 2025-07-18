18.07.2025
Смотреть онлайн Юки Мочизуки - Доминик Палан 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Юки Мочизуки — Доминик Палан . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 07:03 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Доминик Палан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
67%
76%
Реализация брейк - пойнтов
17%
60%
