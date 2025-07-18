18.07.2025
Смотреть онлайн Варвара Лепченко - Марцинко Петра 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Варвара Лепченко — Марцинко Петра, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 18:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
WTA Рим
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
42%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу