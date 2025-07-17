17.07.2025
Смотреть онлайн Мика Икемори - Кристина Паскаускас 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Мика Икемори — Кристина Паскаускас . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристина Паскаускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мика Икемори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мика Икемори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кристина Паскаускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кристина Паскаускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мика Икемори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мика Икемори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кристина Паскаускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мика Икемори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристина Паскаускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
44%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
Комментарии к матчу