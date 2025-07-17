Гейм 1 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Кристина Паскаускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Мика Икемори - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Мика Икемори - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Кристина Паскаускас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0