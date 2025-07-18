Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Jofre/Arroyo - Galan/Chingotto 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Jofre/ArroyoGalan/Chingotto, 1/8 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК, 1/8 финала
Premier Padel Malaga
Jofre/Arroyo
Неявка команды
(Победитель: Galan/Chingotto)
- : -
18 июля 2025
Galan/Chingotto
История последних встреч

Jofre/Arroyo
Jofre/Arroyo
Galan/Chingotto
Jofre/Arroyo
0 побед
1 победа
0%
100%
11.09.2025
Jofre/Arroyo
Jofre/Arroyo
0:2
Galan/Chingotto
Galan/Chingotto
Комментарии к матчу
