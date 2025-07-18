18.07.2025
Смотреть онлайн Йеспер де Йонг - Таллон Гриекспоор 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Йеспер де Йонг — Таллон Гриекспоор, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
ATP Бастад
Завершен
(4:6, 7:6, 6:3)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Таллон Гриекспоор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Таллон Гриекспоор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Таллон Гриекспоор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Таллон Гриекспоор - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
13
9
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
77%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
