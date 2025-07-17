17.07.2025
Смотреть онлайн Валентин Базель - Франко Риберо 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia: Валентин Базель — Франко Риберо . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Slobozia
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентин Базель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Валентин Базель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Франко Риберо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Валентин Базель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Валентин Базель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Франко Риберо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
48%
56%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу