Смотреть онлайн Валентин Базель - Франко Риберо 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia: Валентин Базель — Франко Риберо . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .