17.07.2025

Смотреть онлайн Baldisserri/Perfetti - Colombo/Paolini 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Baldisserri/PerfettiColombo/Paolini . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 14:32 по московскому времени .

МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Baldisserri/Perfetti
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Colombo/Paolini
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Baldisserri/Perfetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Baldisserri/Perfetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Colombo/Paolini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Baldisserri/Perfetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Baldisserri/Perfetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Baldisserri/Perfetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Colombo/Paolini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Baldisserri/Perfetti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Baldisserri/Perfetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Colombo/Paolini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Colombo/Paolini - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
5
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
56%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
