18.07.2025
Смотреть онлайн Далила Спитери - Тамара Зидансек 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Далила Спитери — Тамара Зидансек, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 2
WTA Рим
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Далила Спитери
Тамара Зидансек
0 побед
1 победа
0%
100%
31.07.2025
Далила Спитери
0:2
Тамара Зидансек
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
49%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
