17.07.2025
Смотреть онлайн Астрид Ванья Брунэ Ольсен - Барбара Дессолис 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Астрид Ванья Брунэ Ольсен — Барбара Дессолис . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 4:6, 6:3)
(6:4, 4:6, 6:3)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Барбара Дессолис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
48%
50%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
Комментарии к матчу