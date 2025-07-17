17.07.2025
Смотреть онлайн Валерья Бхуну - Полина Лейкина 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Валерья Бхуну — Полина Лейкина . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:1, 4:6, 6:7)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Валерья Бхуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
50%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
