Смотреть онлайн Катерина Одорицци - Кира Павлова 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Катерина Одорицци — Кира Павлова . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катерина Одорицци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
48%
54%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
