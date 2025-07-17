17.07.2025
Смотреть онлайн Тристан Ламазин - Артур Нагель 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Тристан Ламазин — Артур Нагель . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 14:17 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Артур Нагель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Артур Нагель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тристан Ламазин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
75%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу