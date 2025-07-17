17.07.2025
Смотреть онлайн Ишак Экбал - Devin Badenhorst 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Ишак Экбал — Devin Badenhorst . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:23 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ишак Экбал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ишак Экбал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
48%
80%
Реализация брейк - пойнтов
100%
71%
Комментарии к матчу