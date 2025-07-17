17.07.2025
Смотреть онлайн Антонио Карузо - Вук Радженович 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Антонио Карузо — Вук Радженович . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:31 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 6:3, 2:2)
1 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Антонио Карузо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Антонио Карузо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Антонио Карузо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Антонио Карузо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Антонио Карузо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Антонио Карузо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
59%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу