17.07.2025
Смотреть онлайн Дункан/Маккинлей - Ingildsen/Pereira 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco MD: Дункан/Маккинлей — Ingildsen/Pereira, 1/4 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Pista 4.
МСК, 1/4 финала, Корт: Pista 4
Challenger Pozoblanco MD
Завершен
(6:3, 3:6, 5:10)
(6:3, 3:6, 5:10)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дункан/Маккинлей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ingildsen/Pereira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ingildsen/Pereira - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
74%
76%
Реализация брейк - пойнтов
14%
12%
Комментарии к матчу