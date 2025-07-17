Смотреть онлайн Дункан/Маккинлей - Ingildsen/Pereira 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco MD: Дункан/Маккинлей — Ingildsen/Pereira, 1/4 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Pista 4.