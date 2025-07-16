16.07.2025
Смотреть онлайн Касидит Самрей - Шахид Алам 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Касидит Самрей — Шахид Алам . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(6:4, 6:2)
(6:4, 6:2)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Шахид Алам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
82%
57%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу