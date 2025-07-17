17.07.2025
Смотреть онлайн Yulia Zhytelna - Даниэла Борруэль 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Yulia Zhytelna — Даниэла Борруэль . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach Women
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
17 июля 2025
Комментарии к матчу