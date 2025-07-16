16.07.2025
Смотреть онлайн Nieto/Yanguas - Campagnolo/Gala 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Nieto/Yanguas — Campagnolo/Gala, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Premier Padel Malaga
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Campagnolo/Gala - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Campagnolo/Gala - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Campagnolo/Gala - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Campagnolo/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Campagnolo/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Campagnolo/Gala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Campagnolo/Gala - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
69%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
Комментарии к матчу