Смотреть онлайн Nieto/Yanguas - Campagnolo/Gala 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Nieto/Yanguas — Campagnolo/Gala, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.