Смотреть онлайн Goenaga/Hernandez - Tello/Di Nenno 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Goenaga/Hernandez — Tello/Di Nenno, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.