16.07.2025
Смотреть онлайн Goenaga/Hernandez - Tello/Di Nenno 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Goenaga/Hernandez — Tello/Di Nenno, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Premier Padel Malaga
Завершен
(2:6, 6:1, 4:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Tello/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Tello/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Goenaga/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Goenaga/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Tello/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Goenaga/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Tello/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу