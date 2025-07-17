17.07.2025
Смотреть онлайн Martín Garcia Ripoll Orenes - Алексей Штенгелов 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Martín Garcia Ripoll Orenes — Алексей Штенгелов . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 18:40 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:7, 5:7)
(6:7, 5:7)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Martín Garcia Ripoll Orenes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Martín Garcia Ripoll Orenes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
14
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
64%
73%
Реализация брейк - пойнтов
20%
43%
Комментарии к матчу