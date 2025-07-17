17.07.2025
Смотреть онлайн Jeran/Vetrih - Giovannini/Sakellaridis 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica MD: Jeran/Vetrih — Giovannini/Sakellaridis . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica MD
Завершен
(4:6, 6:1, 1:0)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Giovannini/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Giovannini/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Giovannini/Sakellaridis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Giovannini/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Giovannini/Sakellaridis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Giovannini/Sakellaridis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Giovannini/Sakellaridis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
74%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
