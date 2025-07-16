16.07.2025
Смотреть онлайн Bessonov/Kopilevich - Gil Garcia/Voljavec 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica MD: Bessonov/Kopilevich — Gil Garcia/Voljavec . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica MD
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Gil Garcia/Voljavec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bessonov/Kopilevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Gil Garcia/Voljavec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Gil Garcia/Voljavec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Bessonov/Kopilevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Bessonov/Kopilevich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Gil Garcia/Voljavec - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
68%
80%
Реализация брейк - пойнтов
67%
27%
Комментарии к матчу