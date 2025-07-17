17.07.2025
Смотреть онлайн Basel/Ribero - Coman/Schinteie 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia MD: Basel/Ribero — Coman/Schinteie . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Slobozia MD
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Basel/Ribero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Basel/Ribero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Coman/Schinteie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Coman/Schinteie - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Basel/Ribero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Basel/Ribero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Basel/Ribero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Coman/Schinteie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Basel/Ribero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Coman/Schinteie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Basel/Ribero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Basel/Ribero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Basel/Ribero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Coman/Schinteie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Coman/Schinteie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Basel/Ribero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Basel/Ribero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Coman/Schinteie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Basel/Ribero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
66%
61%
Реализация брейк - пойнтов
80%
67%
