17.07.2025
Смотреть онлайн Суана Тучакович - Mariella Thamm 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Суана Тучакович — Mariella Thamm . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Суана Тучакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Суана Тучакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Суана Тучакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Суана Тучакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Суана Тучакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Суана Тучакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Суана Тучакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
55%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу