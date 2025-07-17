17.07.2025
Смотреть онлайн Tom Sickenberger - Мика Липп 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Uslar: Tom Sickenberger — Мика Липп . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Uslar
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Tom Sickenberger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
36%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
