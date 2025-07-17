17.07.2025
Смотреть онлайн Николай Галак - Николас Занеллато 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Uslar: Николай Галак — Николас Занеллато . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:53 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Uslar
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Николай Галак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Николай Галак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
84%
42%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу