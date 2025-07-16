16.07.2025
Смотреть онлайн Астрид Лью Ян Фун - Виктория Поле 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Астрид Лью Ян Фун — Виктория Поле . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(4:6, 7:6, 5:2)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Виктория Поле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Виктория Поле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Астрид Лью Ян Фун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Астрид Лью Ян Фун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
67%
58%
Комментарии к матчу