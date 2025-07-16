16.07.2025
Смотреть онлайн Варвара Лепченко - Алиса Раме 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Варвара Лепченко — Алиса Раме, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
WTA Рим
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Алиса Раме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
67%
54%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
Комментарии к матчу