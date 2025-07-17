17.07.2025
Смотреть онлайн Лола Радивоевич - Алиса Октябрева 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Лола Радивоевич — Алиса Октябрева, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Рим
Завершен
(6:2, 2:6, 6:7)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лола Радивоевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лола Радивоевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алиса Октябрева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алиса Октябрева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Алиса Октябрева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Алиса Октябрева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лола Радивоевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Алиса Октябрева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Алиса Октябрева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Лола Радивоевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
11
1
Двойные ошибки
5
11
Выигрыш первой подачи
71%
66%
Реализация брейк - пойнтов
25%
23%
Комментарии к матчу