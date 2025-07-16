Фрибет 15000₽
16.07.2025

Смотреть онлайн Mordini/Valle - Biondolillo/Noce 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Mordini/ValleBiondolillo/Noce . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Mordini/Valle
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
16 июля 2025
Biondolillo/Noce
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Biondolillo/Noce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Mordini/Valle - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Mordini/Valle - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Biondolillo/Noce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Mordini/Valle - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
76%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу
