16.07.2025
Смотреть онлайн Bilardo/Ciavarella - Malgaroli/Perego 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Bilardo/Ciavarella — Malgaroli/Perego . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Завершен
(6:4, 4:6, 1:0)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Malgaroli/Perego - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Bilardo/Ciavarella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Malgaroli/Perego - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Bilardo/Ciavarella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Malgaroli/Perego - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
68%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
