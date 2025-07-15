15.07.2025
Смотреть онлайн De Pascual/Garcia - Collado/Hernandez 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: De Pascual/Garcia — Collado/Hernandez, 1/32 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/32 финала, Корт: Centre Court
Premier Padel Malaga
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - De Pascual/Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Collado/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Collado/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Collado/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Collado/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Collado/Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Collado/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Collado/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Collado/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - De Pascual/Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Collado/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Collado/Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Collado/Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Collado/Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
32%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу