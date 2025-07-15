15.07.2025
Смотреть онлайн Vlado Jankanj - Седрик Станке 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Vlado Jankanj — Седрик Станке . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 3:6, 1:0)
(6:4, 3:6, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Vlado Jankanj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Vlado Jankanj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Vlado Jankanj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Vlado Jankanj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Седрик Станке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Седрик Станке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Седрик Станке - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Vlado Jankanj
Седрик Станке
1 победа
0 побед
100%
0%
23.07.2025
Vlado Jankanj
2:0
Седрик Станке
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
60%
Реализация брейк - пойнтов
12%
67%
Комментарии к матчу