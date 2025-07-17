17.07.2025
Смотреть онлайн Маркус Шоеман - Сэм Остер 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Маркус Шоеман — Сэм Остер . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 5.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 5
UTR Pro Brisbane
Отказ
(Победитель: Сэм Остер)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Маркус Шоеман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сэм Остер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сэм Остер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сэм Остер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
67%
68%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
