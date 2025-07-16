16.07.2025
Смотреть онлайн Ozeki/Zhao - Tian/Xiao 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest WD: Ozeki/Zhao — Tian/Xiao . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest WD
Завершен
(3:6, 6:2, 1:0)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ozeki/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Tian/Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ozeki/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ozeki/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ozeki/Zhao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
55%
56%
Реализация брейк - пойнтов
30%
60%
Комментарии к матчу