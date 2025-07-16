16.07.2025
Смотреть онлайн Hrda/Van Poppel - Suvirdjonkova/Vaissaud 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest WD: Hrda/Van Poppel — Suvirdjonkova/Vaissaud . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest WD
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hrda/Van Poppel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Suvirdjonkova/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Suvirdjonkova/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Hrda/Van Poppel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Suvirdjonkova/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Hrda/Van Poppel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Suvirdjonkova/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Hrda/Van Poppel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Hrda/Van Poppel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Suvirdjonkova/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Hrda/Van Poppel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Suvirdjonkova/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
20%
36%
Комментарии к матчу