15.07.2025
Смотреть онлайн Аусиас Мартин Мело - Enrique Carrascosa Diaz 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Аусиас Мартин Мело — Enrique Carrascosa Diaz . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ausias M Melo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Enrique Carrascosa Diaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ausias M Melo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Enrique Carrascosa Diaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Ausias M Melo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Enrique Carrascosa Diaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ausias M Melo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Enrique Carrascosa Diaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ausias M Melo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Enrique Carrascosa Diaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Enrique Carrascosa Diaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
45%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
71%
Комментарии к матчу