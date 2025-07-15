15.07.2025
Смотреть онлайн Jan Klimas - Михал Крайци 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Jan Klimas — Михал Крайци . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:53 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jan Klimas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jan Klimas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jan Klimas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jan Klimas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jan Klimas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
63%
73%
Реализация брейк - пойнтов
20%
29%
Комментарии к матчу