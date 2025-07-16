16.07.2025
Смотреть онлайн Амелия Биссетт - Юрико Лили Миязаки 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Амелия Биссетт — Юрико Лили Миязаки . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амелия Биссетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Амелия Биссетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Амелия Биссетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
45%
72%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
Комментарии к матчу