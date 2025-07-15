15.07.2025
Смотреть онлайн Николас Роберт - Стефан Ведовелли 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Николас Роберт — Стефан Ведовелли . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефан Ведовелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефан Ведовелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Стефан Ведовелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Николас Роберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Стефан Ведовелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
69%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
30%
